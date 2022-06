Un cronista del Mundo racconta la trasformazione del giornalismo sportivo in un circo

“Perder” (Perdere) è il titolo del romanzo scritto da un giornalista sportivo del Mundo, Francisco Cabezas. Un libro che racconta la trasformazione del giornalismo sportivo.

Scrive El Mundo nel recensire il romanzo:

“Perdere” riflette anche su come talk show e social media hanno trasformato il giornalismo sportivo in un circo. Il protagonista ne soffre, preoccupato per il numero di follower che accumula su Twitter e lo costringe a essere un brand, un ambasciatore o uno spot di se stesso, più che un cronista cui non tremano i polsi quando deve scrivere qualcosa che lo mette a disagio.

Scrive nel libro

“Il lavoro di commentatore sportivo è altro rispetto alle grida in tv o alle baruffe sui social: ti costringe a trascorrere molti giorni lontano da casa, in hotel anonimi, migliaia di chilometri – quasi sempre da solo, alla ricerca di campi di calcio”.

Cabezas – scrive El Mundo-

è ossessionato dalla sconfitta come concetto. “Siamo abituati a scrivere di sconfitte, ma sono sempre quelle degli altri. Ci mettiamo su un livello più alto, giudichiamo costantemente i giocatori, a volte mettiamo in discussione il loro lavoro, non è facile. Nella vita, come nel calcio, la cosa normale è perdere. Tutti perdiamo ogni giorno: al lavoro, nelle relazioni, con gli amici, finanziariamente… e non perdiamo nello sport solo perché non giochiamo. Ma la società ora è strutturata in modo tale che il fallimento è proibito. Abbiamo sbagliato qualcosa”, riflette.