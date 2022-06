Mondiali storici per il nuoto italiano. La staffetta batte gli Stati Uniti. Quattro medaglie nell’ultima giornata: due ori, un argento e un bronzo

Storica giornata del nuoto italiano ai mondiali di nuoto a Budapest: oro staffetta 4×100 misti, oro Paltrinieri nei 1.500 stile libero, argento Benedetta Pilato nei 50 rana, bronzo Ceccon nei 50 dorso.

La staffetta ha battuto gli Stati Uniti al termine di una gara sensazionale. Hanno nuotato Ceccon nel dorso, Martinenghi nella rana, Burdisso nella farfalla e Alessandro Miressi nell’ultima frazione a stile libero.

Mondiali indimenticabili. Si sta affermando una nuova generazione del nuoto italiano, non a caso anche in Spagna si stanno interrogando sui grandi successi della nostra Nazionale in piscina.