Sarri: «Su Carnesecchi quello che dovevo dire l’ho già detto. Ora è un problema del ds e della società»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sul mercato della Lazio. In primo luogo su Marcos Antonio e Carnesecchi.

“Marcos Antonio è un ragazzo giovane, c’era la possibilità di poterlo prendere, purtroppo per conseguenze molto spiacevoli. Avevamo un giocatore in quel ruolo di 35 anni in scadenza e quindi siamo andati a questo tipo di soluzione. Gli servirà qualche mese per adattarsi al calcio italiano e noi lo aspettiamo. Comunque ha già due anni di esperienza in Champions: penso ci possa far comodo. Carnesecchi? E’ un problema del direttore sportivo e della società. Vediamo quello che sceglieranno alla fine. Quello che dovevo dire l’ho già detto”.

Sul prossimo campionato:

“Il calendario è apparentemente difficile, ma dipende sempre dal momento in cui trovi le squadre. A volte è meglio trovare le grandi subito, altre volte no. Ora è difficile dirlo. Il campionato comunque è anomalo, ma lo è per tutti. C’è da fare una preparazione per tre mesi, poi ce ne sarà un’altra. Sarà un campionato in cui tutti dovranno sperimentare un po’ di cose. Mi dispiace per la scelta dei Mondiali. Mi sembra una scelta non felice”.