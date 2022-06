Osimhen, la Procura: «L’inchiesta di Lille ha comportato l’apertura dell’indagine anche a Napoli»

L’affare Osimhen era «già oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura del tribunale giudiziario di Lille»

È di oggi la notizia dell‘apertura, da parte della Procura di Napoli, di un’inchiesta sull’acquisto da parte della Società Sportiva Calcio Napoli di Victor Osimhen dal Lille. L’accusa è quella di falso in bilancio.

Nella nota in cui la Procura informa delle perquisizioni in corso presso le sedi della società a Castel Volturno e a Roma ai fini dell’acquisizione della documentazione e di altri elementi utili, c’è scritto che ad aver comportato l’avvio di un procedimento penale è il fatto che l’affare Osimhen fosse «già oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée – Giurisdizione Interregionale Specializzata) del tribunale giudiziario di Lille». Come se fosse un atto in qualche modo dovuto.

In effetti, il 24 maggio l’Equipe riportò che la polizia aveva effettuato una serie di perquisizioni negli uffici del Lille e che vennero ascoltate diverse persone del club tra cui il Direttore Amministrativo Julien Mordacq. Nel mirino degli inquirenti c’era proprio la cessione dell’attaccante nigeriano al Napoli.