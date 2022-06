Non era un fuoco fatuo ma una fuoriclasse: Benedetta Pilato oro mondiale nei 100 rana

Ha 17 anni. Grandissima gara, in rimonta, contro la sua natura visto che in genere parte fortissimo. Dopo le Olimpiadi, come al solito, l’avevano bollata come sopravvalutata

Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro sui 100 rana femminili ai Mondiali di nuoto in Ungheria. La campionessa tarantina, che ha 17 anni e mezzo, ha disputato una grande finale. L’ha preparata perché è riuscita a gareggiare in maniera per le innaturale. Si è frenata nei primi 50, lei che ha una prima vasca esplosiva e ha il record mondiale della brevissima distanza, ed è uscita alla distanza. Negli ultimi venti metri è riuscita a superare la lituana Ruta Meilutyte (terza in 1’06″02) e a tenere dietro di sé la tedesca Anna Elendt (seconda in 1’05″98). Pilato ha vinto in 1’05″93.

La fuoriclasse tarantina era stata protagonista in negativo delle ultime Olimpiadi. Come spesso accade, era caduta nel dimenticatoio, bollata come fuoco fatuo, ragazza immatura forse sopravvalutata. L’iter che in Italia ben conosciamo. Nulla di tutto questo, la 17enne è una campionessa, ha superato il momento difficile e a questo Mondiali ha offerto una grande prova anche di maturità, ha dimostrato di saper gestire le proprie energie e saper portare avanti una strategia di gara. È la seconda medaglia d’oro di giornata dopo quella di Ceccon nei 100 dorso maschili, la terza dei Mondiali perché quella di Martinenghi nei 100 rana maschili.

Le sue lacrime in video.

