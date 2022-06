Messaggero: morte Bochicchio, malore, suicidio e vendetta tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti 

Sul Messaggero altri dettagli sulla morte di Massimo Bochicchio, il truffatore dei vip. Il quotidiano romano scrive che sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti su un incidente che desta molti dubbi. Si pensa ad un malore, ad un suicidio e anche ovviamente ad una manomissione della moto da parte di terzi.

“Il giallo inizia qui: sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata. Non c’erano buche o cunette sull’asfalto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Secondo alcuni testimoni stava percorrendo un rettilineo a velocità sostenuta, quando la traiettoria della moto ha deviato ed è andata a impattare violentemente contro il muretto”.

Cosa ha provocato l’incidente?

“L’ipotesi più probabile, secondo la Procura di Roma, è che il broker abbia avuto un malore improvviso e che, per questo motivo, abbia perso il controllo del mezzo. L’altra ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella del suicidio: lo stress potrebbe averlo piegato a tal punto da spingerlo all’estremo gesto, considerato che oggi era atteso in aula, davanti al Tribunale di Roma, per la prima udienza del processo a suo carico e tanti dei suoi clienti reclamavano i soldi che gli avevano affidato per gli investimenti. Non si può nemmeno escludere, per il momento, la pista della vendetta: il passato burrascoso tra truffe e raggiri, potrebbe avergli presentato il “conto””.