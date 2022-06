L’agente di Demme: «Vive il calcio in modo equilibrato, si è sempre messo a disposizione»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Con il Valencia non c’è stato niente. Fabian lo vedrei bene con Demme, ma le scelte ovviamente le fa Spalletti»

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«E’ sempre equilibrato, vive così il calcio. Gli infortuni purtroppo capitano, non so se nelle gerarchie di Spalletti siano stati gli infortuni a condizionare le scelte, ma lui si è sempre messo a disposizione e ha sempre dato il massimo quando è stato chiamato in causa».