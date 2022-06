In vent’anni il titolo della Roma in Borsa si è deprezzato del 95% (i Friedkin lasceranno Piazza Affari)

La Roma sta per lasciare la Borsa, è arrivato l’ok della Consob. Presto il titolo non sarà più quotato a Piazza Affari.

Scrive la Gazzetta:

Se si pensa che il 23 maggio 2000, quando entrò in Borsa, un’azione della Roma valeva 5,5 euro, mentre ieri alla chiusura del listino era a circa 0,42 euro. Insomma, l’azionariato diffuso ragiona col cuore e non col portafoglio. Proprio per questo la Roma, per cercare di convincere quelli che non vorrebbero separarsi dal proprio pacchettino, oltre a pagare ha promosso delle operazioni di fidelizzazione che faccia restare questi “super tifosi” in qualche modo speciali.