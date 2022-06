In Germania: «La Nazionale di Flick ha un problema ma nessuno vuole ammetterlo»

La nazionale gira in tondo. C’è il rischio di perdere il senso dell’orientamento. I tedeschi vogliono vincere il Mondiale in Qatar ma rischia di perdersi lungo il cammino.

«Non abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati» ha detto il tecnico della Nazionale Flick in conferenza stampa. “Alla fine, sono ancora ottimista, vedo il lato positivo: non abbiamo perso una partita”.

Del bilancio della prima stagione con Flick la Faz scrive

Si può solo affermare con certezza che la Germania deve lavorare sodo su se stessa in tutti i campi, non ultimo sulla gestione delle aspettative. Chi, come il capitano dello sbandato colosso del calcio, alimenta imperterrito le speranze di una festa del calcio contro l’Italia e continua a parlare con sicurezza del titolo mondiale come obiettivo, sta già gettando le basi per ulteriori delusioni. Chiunque pretenda che le vittorie sulle migliori Nazionali siano ancora o ancora una cosa ovvia in Germania, si misurerà esattamente con questa affermazione – e solo con questa.