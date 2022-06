Il Corriere: “La Fiorentina fa la squadra con i prestiti, Commisso ha speso solo per il Viola Park”

Un calciomercato solo con calciatori in prestito. È la strada intrapresa dalla Fiorentina. Almeno così scrive il Corriere Fiorentino.

La conseguenza è un senso di precarietà che in città non si registrava da tempo (…) confermando un’incertezza che anche parecchi tifosi viola recentemente denunciano.

Colpa di una politica da parte del club viola che sul mercato è cambiata rispetto ai primi passi mossi tre anni fa, quando l’avvento di una nuova proprietà sembrava preludere ad altri tipi di investimenti. Strutture a parte, visto che sul Viola Park Commisso non ha badato a spese, rispetto alle prime finestre d’affari la Fiorentina è reduce da un cambio di prospettiva, con le formule temporanee in crescita di pari passo con gli ultimi acquisti.

Se nei primi mercati Barone e Pradè avevano puntato a costruire una base di squadra anche a prezzi non indifferenti, negli ultimi mesi le logiche di bilancio si sono fatte sentire, e non solo in termini di monte ingaggi (comunque destinato a scendere).