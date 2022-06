Il baby Ambrosino convocato per l’Europeo Under 19 dell’Italia esulta sui social: «Pronti alla morte!»

L’attaccante del Napoli è stato il capocannoniere del campionato Primavera. Confermato che non ci saranno Gnonto e Scalvini, a causa del no dell’Atalanta e dello Zurigo.

Il capocannoniere del campionato Primavera Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo, attaccante del Napoli, è stato convocato dal ct Nunziata per l’Europeo Under 19, che si tiene questa estate in Slovacchia. Gli azzurrini sono stati sorteggiati nel Gruppo A, con Romania, Francia e Slovacchia. Non parteciperanno Gnonto e Scalvini, a seguito delle perplessità espresse dall’Atalanta e dallo Zurigo.

Ambrosino ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la convocazione con un post su Instagram.

