Cori e cuori disegnati con le mani: un’accoglienza da star per Lorenzo Insigne a Toronto (VIDEO)

L’ex capitano del Napoli ringrazia: «Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Grazie dell’accoglienza, sono molto felice»

Un’accoglienza da star per Lorenzo Insigne a Toronto. Dai cori all’aeroporto dei tifosi napoletani in Canada, a Little Italy apparecchiata a festa per accogliere l’ex capitano del Napoli.

See you soon little Italy 👀🇮🇹 pic.twitter.com/SqHhpKPKbA — Toronto FC (@TorontoFC) June 24, 2022

Insigne follia, la definisce il Toronto su Twitter. Tutti aspettano Lorenzo, da lui ci si attendono grandi cose. Il Toronto Sun lo ha presentato come la medicina che potrebbe risollevare la squadra.

Cori da stadio, tifosi urlanti. Un vero e proprio bagno di folla, un’accoglienza calorosissima.

We love a good Insigne chant 🗣 pic.twitter.com/8sBUuOXN0S — Toronto FC (@TorontoFC) June 24, 2022

Lorenzo che fa il segno del cuore con le mani, come dopo i gol segnati nel Napoli e i tifosi che lo imitano

C’è persino chi intona “Un giorno all’improvviso”, canzone che da anni accompagna il Napoli. Lorenzo ringrazia tutti, con una bellissima espressione di felicità e spensieratezza sul volto:

«Grazie a tutti di essere venuti. Spero che durante le partite riuscirò a dare il mio contributo per portare il Toronto alla vittoria. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Per me e la mia famiglia sarà molto bello essere qui. Grazie dell’accoglienza, sono molto felice. Ho parlato col presidente, mi ha parlato di questo grande progetto».

E sul suo Instagram ha pubblicato una storia in cui mostra la bellezza notturna del quartiere Yorkville.