Tebas contro il Psg per l’affare Mbappè: «Al-Khelaifi è pericoloso come la Superlega»

Il presidente della Liga su Twitter: «Il denaro che pagherà per il rinnovo dopo aver avuto perdite per 700 milioni è un insulto al calcio»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, si scaglia contro il Psg e il suo presidente per l’affare Mbappé. Il calciatore, come rivelato dal giornalista spagnolo Balague, a parità di offerte ha rifiutato quella del Real Madrid scegliendo di restare nel club parigino. Tebas si chiede dove prenda il Psg i soldi per confermare Mbappé e accusa Al-Khelaifi: è pericoloso quanto la Superlega, dice.

“Quello che farà il PSG rinnovando Mbappé con grandi somme di denaro (a sapere dove e come le paga) dopo aver avuto perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e avere un monte ingaggi da più di 600 milioni di euro, è un INSULTO per il calcio. Al-Khelaifi è pericoloso quanto la Superlega”.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelaifi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022