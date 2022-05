Rrahmani si iscrive al partito di Mertens: «Stagione positiva ma avevamo le qualità per fare meglio»

A Dazn sulla Champions e i rimpianti scudetto. «Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, purtroppo qualche partita l’abbiamo persa»

Intervistato da Dazn nel pre-partita di Torino-Napoli, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni. Il giornalista gli ha chiesto se fosse più grande il rammarico per non aver vinto lo scudetto o la soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo Champions. La risposta del difensore kosovaro è nella scia delle dichiarazioni rilasciate da Mertens una settimana fa. Non che non ci sia soddisfazione per la qualificazione in Champions, ma si ha la percezione – nel gruppo – di aver fallito una grande opportunità.

«La stagione è positiva perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma potevamo fare meglio perché avevamo qualità, purtroppo qualche partita l’abbiamo persa»