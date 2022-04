Mertens: «La squadra è delusa, quest’anno le altre non erano più forti di noi»

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato ai microfoni di Dazn. al termine della gara vinta oggi contro il Sassuolo al Maradona

Più gioia o delusione

«Una bella domanda, penso che tutta la squadra è delusa perché in nove anni che sono qui è quello in cui sono più deluso. Un anno abbiamo fatto 91 punti e non abbiamo vinto, ma quest’anno le altre squadre non erano più forti di noi. Poi dobbiamo anche vedere che siamo terzi in classifica. È vero che è un peccato ma dobbiamo alzare la testa perché andiamo in Champions e speriamo che l’anno prossimo possiamo lottare di nuovo. Abbiamo bei giocatori, ma c’è bisogno della testa per fare bene»

«È un messaggio ai tifosi, quest’anno abbiamo sbagliato tutti, ma oggi era una partita per cui non poteva molare nessuno. Anche noi volevamo vincere sempre, nei brutti momenti bisogna stare insieme»