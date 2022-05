Robertson: «Verrà aperta un’indagine su quello che è successo. Doveva essere una festa e non lo è stata»

Sono parole al veleno quelle di Robertson, terzino sinistro del Liverpool. Che però non si riferisce alla sconfitta maturata sul campo, ma ai disordini all’esterno dello Stade de France. Doveva essere una festa e si è arrivati a un passo dalla tragedia.

«Quello che è accaduto è stato orribile per i nostri tifosi e per tutte le famiglie presenti allo stadio – ha dichiarato Robertson – che sono state coinvolte. Non è stata un’esperienza piacevole. La Champions doveva essere una festa, ma non lo è stata. I preparativi non sono stati probabilmente buoni come avrebbero dovuto, ma sono certo che verrà aperta un’indagine su quello che è avvenuto»