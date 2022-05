Milan, scudetto low cost: spende 175 milioni per tutta la rosa contro i 260 dell’Inter

Inter e Milan si giocano lo scudetto. La Gazzetta dello Sport mette a confronto i due club e i rispettivi modelli gestionali. Il Milan spende 175 milioni per tutta la rosa, mentre l’Inter è a 260. Tra i due club c’è un grande divario anche per il valore dei cartellini: il Milan a 240, L’Inter a 340. Tra stipendi e ammortamenti la capolista

è la più virtuosa delle prime quattro in classifica.

Insomma, comunque vada a finire, la “resa” del Milan rispetto agli investimenti sportivi “è da vero e proprio miracolo”.

“Maldini, Massara e Pioli hanno concepito e messo in pratica un progetto tecnico low cost che ha già portato a due partecipazioni di fila in Champions, il vero spartiacque per le fortune economiche del club. La portata dell’impresa si apprezza ulteriormente guardando le spese sportive annue delle altre due squadre ai primi quattro posti della classifica: 215 milioni per il Napoli, 370 per la Juventus. In base ai soldi spesi per stipendi e ammortamenti, la graduatoria attuale della Serie A (Milan, Inter, Napoli, Juventus) verrebbe ribaltata così: Juventus 370 milioni, Inter 260, Napoli 215, Milan 175”.