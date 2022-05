Marquez: «A volte mi chiedo se valga la pena continuare a correre»

A L’Equipe: «Guido facendo i conti con un braccio che non è lo stesso, so che devo evitare un nuovo colpo alla testa per evitare problemi di vista»

Marc Marquez ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe. Parla degli infortuni, che non lo abbandonano da ormai due anni, tra la frattura all’omero destro a Jerez e la diplopia che negli ultimi sette mesi si è riproposta due volte. Ammette di avere una crisi di fiducia e di aver pensato anche a lasciare il Motomondiale.

Continua:

“Ora guido facendo i conti con un braccio che non è lo stesso. Per sopperire a questo limite devo usare di più le gambe per controllare la moto. E so che devo evitare a tutti i costi un nuovo colpo alla testa per evitare possibili problemi di vista”.