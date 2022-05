Ligue 1, il Saint Etienne retrocede, i tifosi invadono il campo e lanciano razzi contro i giocatori (VIDEO)

Dopo l’ultimo rigore contro l’Auxerre, si è scatenato l’inferno. Aste impugnate come bastoni, sediolini in fiamme. I giocatori costretti a rifugiarsi nel tunnel

Follia in Ligue 1. Ieri il Saint Etienne è stato retrocesso in Ligue 2 dopo 18 anni di permanenza nella massima serie francese. L’ultima partita della stagione, contro l’Auxerre, è finita ai rigori, regalando la vittoria all’Auxerre. Dopo l’ultimo calcio dal dischetto, è scoppiato il panico. I tifosi hanno invaso il campo lanciando razzi contro i giocatori, prendendoli a pugni e colpendoli con le aste delle bandiere. I giocatori sono stati costretti a scappare negli spogliatoi per evitare il peggio. Sono stati lanciati anche razzi contro le tribune, che hanno mandato a fuoco i seggiolini. La polizia è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni.

Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT — Harry (@ArryLavsTheYids) May 29, 2022

Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT — Harry (@ArryLavsTheYids) May 29, 2022