La Uefa: solidarietà ai tifosi coinvolti nel caos della finale allo Stade de France, esamineremo la questione

Un comunicato in cui si addossa la colpa ai tifosi con biglietti falsi. Nessun cenno di autocritica per un’organizzazione fallimentare

Dopo il caos organizzativo della finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid, la Uefa ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito per cercare di trovare una giustificazione all’accaduto. La colpa viene addossata ai tifosi arrivati allo Stade de France in possesso di biglietti falsi: per questo motivo, scrive la Uefa, i tifosi del Liverpool sono stati bloccati ai tornelli, nella calca. Nessun cenno di autocritica. La Uefa dichiara la sua solidarietà ai tifosi coinvolti e lascia intendere che sarà aperta un’inchiesta. Per fortuna la serata non si è trasformata in tragedia, ma solo perché il caso ha evitato un altro Heysel.

“In vista della partita, i tornelli alla fine del Liverpool sono stati bloccati da migliaia di tifosi che avevano acquistato biglietti falsi che non funzionavano nei tornelli. Questo ha creato un accumulo di tifosi che cercavano di entrare. Di conseguenza, il calcio d’inizio è stato ritardato di 35 minuti per consentire al maggior numero possibile di tifosi con biglietti autentici di accedere. Mentre i numeri fuori dallo stadio continuavano ad aumentare dopo il calcio d’inizio, la polizia li ha dispersi con gas lacrimogeni e li ha costretti ad allontanarsi dallo stadio. La UEFA è solidale con le persone colpite da questi eventi e riesaminerà urgentemente tali questioni insieme alla polizia e alle autorità francesi e alla Federcalcio francese”.