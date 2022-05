La Liga perde 892 milioni, il 54% solo il Barcellona, che ne perde 481

Su El Mundo i dati del rapporto economico-finanziario 2020-21. Il Covid e la situazione finanziaria del club catalano pesano sul campionato spagnolo

La Liga ha un problema economico chiamato Barcellona. Lo scrive El Mundo.

“Il Covid e la situazione finanziaria della squadra catalana appesantiscono la salute della competizione spagnola, robusta e solida, a parte il club presieduto da Joan Laporta”.

I dati sono nel rapporto economico-finanziario della Liga per la stagione 2020-21. Il campionato spagnolo perde 892 milioni di euro, di cui 481, il 54%, appartengono solo ed esclusivamente al Barça.

Si tratta della prima stagione dal 2012 in cui la Liga ammette perdite. Gli anni precedenti sono sempre stati positivi. La qualificazione alla prossima Champions League ossigenerà un po’ i conti della stagione e l’accordo con il fondo CVC è una soluzione di emergenza, ma al Camp Nou piuttosto che firmare preferiscono seguire altre strade, come la vendita del progetto Barça Studios o il trasferimento di alcuni dei giocatori più importanti della squadra, come Frenkie de Jong.

Le cause dei problemi finanziari sono legate al Covid: chiusura degli stadi, perdita dei soldi dei biglietti e le difficoltà conseguenti hanno determinato i numeri negativi della stagione in una percentuale “tra il 75 e il 90%”. Una realtà che, insieme al calo del mercato dei trasferimenti, ha fatto scendere l’incasso complessivo delle squadre a 3.818 milioni di euro, per i 5.029 del 19-20 e i 4.874 del 18-19.

“In queste condizioni ambientali, la cosa sorprendente è che siamo ancora in piedi”, ammette Tebas, che aggiunge, “ma la verità è che siamo ancora in piedi e siamo ancora più forti.”

In generale, si tratta di una sofferenza simile a quella che sta vivendo il resto dei grandi campionati in Europa. La Premier League ha perso 1.438 milioni lo scorso anno, la Serie A 1.795, la Ligue 1 900, di cui 250 milioni sono solo del PSG.

“Non è la situazione del Barça, ma la squadra parigina condiziona completamente il campionato francese. Secondo la UEFA, il deterioramento cumulativo del fatturato nelle due stagioni interessate dal Covid nel calcio professionistico europeo ammonta a 7.000 milioni. Un dramma economico dal quale a poco a poco sta uscendo il calcio spagnolo”.