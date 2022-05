La Lega Serie A alla conquista del mercato americano: nuovi uffici, mostre, rapporti con scuole e tv

Sul CorSera. Un mercato difficile ma sterminato e dunque appetibile. Si era pensato anche ad un campionato italiano in Florida, ma la Fifa non gradiva

La Serie A cerca di conquistare il mercato americano. Ne scrive il Corriere della Sera. Qualche mese fa la Lega ha aperto un ufficio a New York, da due giorni in Madison Avenue è stata allestita la mostra temporanea “Calcio is Back”, organizzata insieme all’ICEITA, da martedì prossimo, invece, il Metropolitan Museum accoglierà il gala della serie A. Insomma, i club cercano di conquistare una fetta di mercato.

“La serie A sta lavorando su vari fronti: dai rapporti con le scuole alle reti tv, al canale della ristorazione italiana, la più apprezzata nel Paese, per promuovere il calcio. Si era anche pensato a un piccolo campionato italiano in Florida a novembre, durante i Mondiali, ma alla fine il progetto è rientrato: difficoltà organizzative e forse la Fifa non gradiva. Mercato difficile quello Usa, ma sterminato, con possibilità di crescita: basti dire che qui la Premier inglese incassa diritti televisivi dieci volte superiori a quelli ricevuti dal calcio italiano”.

Potrebbe trattarsi della volta buona anche per una svolta a livello culturale, scrive il quotidiano.

“La scommessa americana può essere anche l’occasione per far fare un salto di cultura manageriale a un mondo che, nonostante le tante proprietà straniere, continua ad essere gestito con logiche artigianali o da piccola impresa familiare”.