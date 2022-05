Koulibaly: «Sarri era un pazzo, mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie che partoriva»

Arrivano altri estratti dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Onze Mondial dal difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly. Nelle dichiarazioni pubblicate oggi Koulibaly parla di Benzema indicandolo come il calciatore contro cui è stato più difficile giocare.

«Giocatore preferito? Preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo incontro tutti i giorni. E’ un grande giocatore, spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro. Ma Benzema, non c’è niente da dire. Per me, lo dico da molto, molto tempo, è uno dei migliori giocatori e attaccanti del mondo. E’ l’attaccante contro il quale ho fatto più fatica a giocare perché è molto, molto intelligente. Lo vedi ancora oggi. Chiedi a qualcuno dei miei amici, quando lo giocai quattro anni fa anni fa dicevo che era l’attaccante più forte contro cui avessi giocato e oggi dimostra che non sbagliavo».