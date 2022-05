«È stato l’unico errore di una partita in cui ha giocato tantissimi palloni . Sta facendo un grande campionato e mi dispiace perché al minimo errore veniamo puniti. Non gli ho detto nulla, sono cose che capitano»

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano liquida così l’erroraccio di Terracciano nella costruzione dal basso che è costato ai viola la terza sconfitta consecutiva tra Coppa Italia e campionato e che ha consegnato al Milan tre punti importantissimi nella corsa scudetto. Se sia un valore per la squadra che un portiere “giochi tantissimi palloni” nella propria area di rigore è tutto da dimostrare, ma tant’è. Italiano è contento nonostante la sconfitta.

«Purtroppo in questo momento paghiamo cara ogni ingenuità. Anche oggi potevamo evitare l’errore e la sconfitta, ma la squadra ha fatto la prestazione: giocare così con questo Milan e in questo stadio non era facile. Siccome ora non riusciamo ad avere un grandissimo goleador, cerchiamo di ruotare tutti gli esterni così che tutti facciano prestazione. Purtroppo non riusciamo ad incidere sotto porta. Ma sia all’inizio che in corsa si cerca di cambiare l’inerzia delle partite. Mettere dentro esterni lucidi può fare la differenza. Volevo vedere una squadra diversa rispetto alle ultime due partite e così ho visto»