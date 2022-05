Investcorp si sfila dall’acquisizione del Milan: «Non abbiamo trovato un accordo»

Investcorp si sfila dalla trattativa per l’acquisizione del Milan. Lo annuncia, su Twitter, il presidente esecutivo del fondo del Bahrein. Scrive che non è stato trovato un accordo con il club rossonero.

We had discussions with Elliott about a potential investment in #AC Milan. As can be the case with premium deals, a commercial agreement wasn’t reached, and we have mutually decided to end talks. We wish AC Milan the best for next season and beyond

— محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) May 26, 2022