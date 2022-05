Giampaolo: «Quagliarella sbaglierebbe a voler continuare a giocare senza esserne in grado»

Domani l’Inter spererà in una vittoria del Sassuolo contro il Milan nella speranza di scippare lo scudetto alla squadra di Pioli. Prima, però, dovrà battere la Sampdoria, nell’ultima gara di campionato. Il tecnico doriano, Marco Giampaolo, ha presentato il match in conferenza stampa.

La lotta scudetto passa anche dalla Samp?

“Penso che il giudice sia il Milan stesso perché con due risultati su tre vince lo scudetto. E’ in grande condizione psico-fisica. Gioca contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaro che non ti regala niente nessuno ma il Milan ci arriva nella sua rincorsa. L’Inter deve vincere per sperare di vincere lo scudetto ma dipende dal Milan. Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo giudici”.

Giampaolo ha parlato anche di Quagliarella.

“Ha scritto una sua pagina di storia alla Samp. È stato capocannoniere quando c’era Cristiano Ronaldo. Commetterebbe un errore se volesse continuare a giocare non essendone in grado. Invece sta bene, sta bene fisicamente e mentalmente, più passano gli anni e acquisiti maturità di gestione nello spogliatoio, risulta una figura molto importante. Ma questo non sarebbe sufficiente se non fosse in grado di giocare. E lui sta bene, il contributo che ha dato fino ad oggi è stato tecnico ma anche di apporto all’interno del gruppo in termini di esperienza, capacità di saper dire le cose in un certo modo. Non me lo sono mai trascinato, l’ho considerato sempre un giocatore forte e avevo l’obbligo e il dovere ma anche la convinzione di recuperarlo al 100% per le sorti della salvezza della Samp”.