Gazzetta: Sarri non rinnova ma fa la lista della spesa a Lotito. Vuole Romagnoli e sogna Jorginho

Giovedì il vertice tra il tecnico di Figline e il presidente dei biancocelesti a Formello. Non s’è parlato di contratto ma solo di mercato

Maurizio Sarri non rinnova, o almeno non adesso. La scadenza 2023 – scrive la Gazzetta dello Sport – non mette fretta né a lui né a Lotito. La cosa è passata improvvisamente in secondo piano. Nel vertice tra il tecnico e il presidente della Lazio, andato in scena giovedì a Formello, s’è parlato solo di mercato. Sarri ha fatto la lista della spesa.

Uno dei primi tasselli nella costruzione della nuova Lazio dovrebbe essere Alessio Romagnoli, su cui Sarri ha da tempo espresso il proprio parere favorevole. Con gli agenti del milanista (che a giugno si svincola) c’era stato un incontro prima di Pasqua che aveva evidenziato una distanza notevole tra domanda (3,3 milioni) ed offerta (2,5). In attesa di un nuovo vertice (che è imminente) si è lavorato per accorciare quelle distanze. Il giocatore sembra disposto ad abbassare un po’ le richieste, la società ad alzare l’offerta, anche attraverso l’inserimento di vari bonus. L’intesa è insomma possibile. E potrebbe essere raggiunta insieme a quella per il rinnovo di Patric, che ha gli stessi agenti del milanista. Anche per lo spagnolo la situazione sembra volgere al sereno. L’intesa dovrebbe essere trovata su un quadriennale da 1,2 milioni di euro.

Romagnoli e Patric per il tecnico toscano non bastano. Vuole un altro centrale, e l’idea è Casale del Verona. E servono anche un terzino sinistro – Emerson Palmieri e Parisi sono nella lista – e un portiere. La partita più importante, secondo la Gazzetta, riguarda però il ruolo di play.

L’ipotesi Jorginho (rilanciata da alcuni media inglesi) sembra un sogno irrealizzabile. Dalla Premier potrebbe però arrivare il belga Dendoncker dal Wolverhampton