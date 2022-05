Gazzetta: la scelta di nascondere la violenza di Spezia-Napoli è insensata, puerile e anacronistica

Sulla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Teotino torna sugli scontri tra tifosi durante Spezia-Napoli e sulla scelta di Dazn di non trasmettere immagini di quanto stava accadendo al Picco.

“Quanto avvenuto a La Spezia, fra le tifoserie del Napoli e della squadra di casa, è di estrema gravità, e questo l’ha detto pure il presidente della Federcalcio Gravina. Il problema è che ancora non abbiamo capito bene che cosa sia successo. O meglio, ce l’hanno raccontato, i giornali, ma non l’abbiamo potuto vedere. Perché la regia della Lega di Serie A ha deciso, come già in altre occasioni in passato, di non mostrare quel che succedeva e l’emittente licenziataria dei diritti si è adeguata, non utilizzando le telecamere di supporto a disposizione. In un periodo in cui siamo inondati di atroci immagini di guerra, bombardamenti, edifici sventrati, cadaveri abbandonati per strada, i signori del pallone si aggrappano alla censura per tentare di cancellare quanto di inaccettabile accade negli stadi di calcio. È assurdo e insensato. Non si combatte così la violenza. Nasconderla è inutile. È una scelta puerile e anacronistica. Se in altri Paesi alcuni fanno lo stesso, ecco, questa è una delle poche cose da non copiare”.