Gazzetta: la deadline per la cessione di Osimhen è giugno. Il Napoli vuole definire la rosa prima del ritiro

Il mercato del Napoli dipende da Victor Osimhen. De Laurentiis ha fissato il prezzo del centravanti nigeriano: non andrà via per meno di 100 milioni, cifra che al momento solo i club di Premier League possono permettersi. La dead line, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella dell’8 luglio, giorno di inizio del ritiro estivo del Napoli.

“Di certo comunque il Napoli vedrà di non farsi condizionare. Nel senso che se vendi un centravanti di questa portata poi devi essere in grado di sostituirlo adeguatamente. E in questo senso l’inizio del ritiro estivo, previsto l’8 luglio a Dimaro, in Trentino, può diventare un po’ il tempo limite per prendere in considerazione offerte importanti. Questo anche per consentire al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di potersi muovere tempestivamente”.