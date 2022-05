El Paìs: il trasferimento di Mbappé al Real Madrid rischia di saltare per i diritti d’immagine

Florentino ne vuole il 50% per il club. L’entourage si è raffreddato nonostante i 40 milioni di ingaggio e un bonus di 180 alla firma. È tornato in corsa il Psg

I diritti d’immagine rischiano di far saltare il trasferimento di Mbappé al Real Madrid. Almeno così scrive il quotidiano spagnolo El Paìs.

Il quotidiano scrive che gli avvocati del campione francese sono rimasti spiazzati dall’ultima offerta effettuata a marzo da Florentino Perez:

180 milioni di bonus alla firma, uno stipendio di 40 milioni di euro netti all’anno, e il 50% dei profitti derivati dal trasferimento di diritti di immagine.

Una proposta che – sempre secondo El Paìs – avrebbe lasciato freddi l’entourage del calciatore.

Da quando è presidente Florentino Perez, ossia dal 2000, il Real Madrid chiede sempre il 50% di tutti gli importi generati dal calciatore attraverso sponsorizzazioni dalla data del suo ingaggio. Qualcosa che, secondo i suoi avvocati, ha completamente trasformato lo scenario. Al punto che un mese e mezzo dopo, l’attaccante francese sta seriamente pensando di rinnovare per il PSG.

Il quotidiano scrive l’avvocato Delphine Vertheyden, esperto in diritti d’immagine, ha informato i genitori di Mbappé che

un pilastro fondamentale della ricchezza del calciatore è costituito dal suo appeal pubblicitario per marchi come EA, Nike o Hublot.

Al Psg guadagna 20 milioni di stipendio ma le sue sponsorizzazioni ne hanno fruttato 40 e si potrebbe arrivare a 70.

Il Real sostiene che giocare al Bernabeu, al Madrid, avrebbe un effetto moltiplicatore sul valore della sua immagine. Per gli avvocati, invece, Mbappé non ha bisogno del club madrileno.

La situazione è in stand-by. E si è fatto di nuovo sotto il Psg. Con una serie di proposte:

per un biennale, 80 milioni alla firma più 40 milioni di stipendio netto il primo anno e 50 il secondo;

per un triennale, 130 milioni di bonus, 40 milioni netti il primo, e 50 il secondo e il terzo;

per più di un triennale, 200 milioni di bonus e dalla quarta stagione anche uno stipendio di 60 milioni.

Ovviamente con il 100% dei diritti d’immagine.