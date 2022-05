CorSport: Sarri è un maestro di calcio ma non uno psicologo a cui rivolgersi in caso di aiuto

La Lazio ieri ha battuto la Sampdoria 2-0 all’Olimpico. A decidere la partita è stato Luis Alberto, il Mago, che non solo ha aiutato Patric ad andare in rete ma poi ha chiuso il match con una sua perla personale. Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta l’imprescindibilità del giocatore nella Lazio e il suo rapporto travagliato con il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri. Ieri l’allenatore ha sostituito il Mago per fare spazio a Basic.

“in una serata come questa, Sarri avrebbe potuto evitargli la consueta sostituzione per inserire Basic: grande maestro di calcio, Mau non è certo uno psicologo a cui puoi rivolgerti se hai bisogno di aiuto. Luis Alberto stava giocando una partita incantevole, al di là di assist e gol, uno dei più belli di tutto il campionato: lasciato inspiegabilmente libero da Giampaolo, che a differenza di molti suoi colleghi non ha dedicato allo spagnolo una marcatura speciale, il dieci biancoceleste stava cercando di far segnare Immobile quando Sarri lo ha richiamato di nuovo in panchina. Mancavano più di quindici minuti, la Lazio non era in affanno e Luis Alberto si stava divertendo come poche altre volte gli era capitato. Il giocatore, ancora una volta, è uscito borbottando: spesso, lo ricordiamo, nel corso della stagione, è entrato in conflitto con Sarri, che rispetto a Inzaghi gli ha chiesto più corsa e una maggiore attenzione tattica”.