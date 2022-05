CorSport: il potere d’acquisto garantito da Berlusconi può rivelarsi benefico per l’intera Serie A

I primi a stappare lo spumante sono stati i procuratori. Il Monza potrà scegliere il meglio in un’epoca in cui ci sono club con problemi di bilancio

Il ritorno di Berlusconi in Serie A, grazie alla promozione del Monza, avrà effetti benefici per tutto il sistema calcio. Lo scrive Franco Ordine sul Corriere dello Sport.

“gli addetti ai lavori del calcio italiano hanno sicuramente stappato qualche virtuale bottiglia di spumante”.

Finora Berlusconi e la Fininvest hanno speso 71,7 milioni in quattro anni per passare dalla Lega Pro alla Serie A. Nella cifra sono compresi gli investimenti per il centro sportivo di Monzello e per restituire a parziale utilizzo lo stadio Brianteo. Altri lavori sono già in programma. I primi ad ingolosirsi per la possibilità offerta dalla promozione del Monza sono gli operatori del calciomercato.

“Agenti e procuratori sono stati i primi a salutare la promozione del Monza calcio come una buona notizia capace di provocare un effetto virtuoso durante la prossima edizione di calcio-mercato”.

Berlusconi e Galliani

“dovranno solo aspettare perché non saranno loro a interpellare procuratori e agenti ma al contrario saranno assediati da proposte e offerte come è già successo da qualche tempo proprio con il Monza sia in Lega Pro che in serie B”. “E il Monza potrà davvero compiere un lavoro certosino scegliendo fior da fiore per puntare in un’epoca in cui ci sono club (tipo Barcellona per esempio) che non possono annunciare l’acquisizione di calciatori a costo zero (Kessie tra questi) perché non ha ancora ottenuto il via libera dal bilancio, a reclutare il meglio senza spendere cifre esorbitanti”.