Corsa agli abbonamenti per Roma, Milan e Inter: i rossoneri ne hanno venduti 20.000 in 24 ore

L’Inter arriverà al sold out prima della vendita libera, la Roma punta il record del 2001. E il Napoli?

La Roma, a meno di dieci giorni dall’inizio della campagna abbonamenti, ha già venduto 21.000 abbonamenti. Complice l’euforia per la vittoria della Conference League la società dei Friedkin ha già raggiunto la quota abbonati del settembre scorso, e si prefigge di arrivare a quota 30mila, manca dalla stagione 2004/05. Il “sogno” è raggiungere i 45mila del 2001.

Ma volano anche le vendite di Milan e Inter. I rossoneri freschi di Scudetto sono a quota 19mila nella sola fase di prelazione, aperta appena 24 ore fa. Il 31 maggio scatterà la seconda fase, con vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati, fino al 30 giugno. A luglio poi il Milan dedicherà una terza fase alla campagna abbonamenti.

L’Inter ha già sforato le 15mila tessere sottoscritte, dal 18 maggio, giorno di inizio campagna. L’Inter ha messo sul mercato 40mila abbonamenti stagionali. Nella prima fase di vendita è stata riservata una prelazione agli abbonati della stagione 2019-20; dall’11 giugno ci sarà un’altra lista d’attesa, composta da coloro che non erano riusciti a comprare l’abbonamento nell’ultimo anno pre-Covid. Per cui è molto probabile che il 20 giugno, quando si aprirà la vendita libera, non ci saranno più tessere disponibili.