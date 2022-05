Chelsea, finisce l’era Abramovich: il nuovo proprietario è Todd Boehly

Il Chelsea non appartiene più a Roman Abramovich. Nella notte il club londinese ha ufficializzato la cessione al gruppo guidato da Todd Bohely, che comprende anche Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss. Un affare complessivo di 2,5 miliardi di euro, più ulteriori 1,75 che saranno utilizzati per gli investimenti.

Di seguito il comunicato del club:

“Il Chelsea Football Club può confermare che sono stati concordati i termini per un nuovo gruppo di proprietà, guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, per acquisire il Club. Dell’investimento totale effettuato, 2,5 miliardi di sterline saranno utilizzati per l’acquisto delle azioni del Club e tali proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito con l’intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza, come confermato da Roman Abramovich. Sarà necessaria l’approvazione del governo del Regno Unito per trasferire i proventi dal conto bancario congelato nel Regno Unito. Inoltre, i nuovi proprietari proposti impegneranno 1,75 miliardi di sterline in ulteriori investimenti a beneficio del Club. Ciò include investimenti in Stamford Bridge, Academy, Women’s Team e Kingsmeadow e continui finanziamenti per la Chelsea Foundation”.