Ceferin: «Abbiamo pagato per lo Stadium, non si fa un favore a nessuno. Stasera è il nostro stadio»

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui parla della finale di Champions League femminile, in programma stasera allo Stadium.

Gli è stato chiesto se il fatto che si giochi nello stadio di Agnelli gli susciti sentimenti particolari. Questa la sua risposta:

“Sentimenti particolari? No, per me no. Abbiamo deciso di far disputare la finale di Champions League a Torino e abbiamo pagato per lo stadio. Sicuramente non si fa un favore a nessuno e quindi stasera è il nostro stadio. E non ho nessun coinvolgimento emotivo”.