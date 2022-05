Capello: «In Italia si parla del bel gioco ma parlano i trofei. Questa Roma mi piace»

A Tmw Radio. «Se il Milan può aprire un ciclo? In Italia oramai si valorizzano i calciatori e si rivendono, come in Francia qualche anno fa…»

«Una settimana fa ho detto che questa Roma mi piaceva, perché vedevo una squadra organizzata. Ieri abbiamo visto, anche nelle difficoltà, una squadra che aveva voglia di soffrire e soprattutto che aveva dei movimenti organizzati. In Italia si parla spesso del bel gioco, ma alla fine parlano i trofei. La Roma ha sempre avuto l’obiettivo di raggiungere il risultato, ossia vincere. Bisogna anche tenere a mente che un allenatore è bravo quando riesce a valorizzare i giocatori che ha a disposizione, senza aggrapparsi ai discorsi sui moduli»

Sono d’elogio le parole di Fabio Capello per la sua ex squadra, la Roma, che ieri ha vinto la Conference League, e per José Mourinho. Sono dichiarazioni rilasciate a Maracana’, su Tmw Radio. Capello ha allenato anche il Milan ma non è affatto convinto che i rossoneri possano aprire un ciclo.

«Dipende dal mercato. In Italia a volte si valorizzano dei giocatori per poi essere venduti all’estero. Stiamo diventando la Francia di qualche anno fa»