Allegri: «Mi sono arrabbiato perché ho preso una pedata da qualcuno dell’Inter»

L’Inter ha vinto la Coppa Italia ai supplementari, contro la Juventus. Risultato finale 4-2 per gli uomini di Inzaghi. Massimiliano Allegri non l’ha presa bene, la sua partita è stata molto nervosa, tanto che l’arbitro lo ha espulso dopo una quasi rissa con la panchina dell’Inter. E’ successo a metà del primo tempo supplementare. Il tecnico ha litigato con il vice allenatore nerazzurro, Massimiliano Farris, poi è scoppiato un capannello tra le panchine. Cartellino rosso.

Al termine del match Allegri ha parlato comunque alla stampa, spiegando cosa era successo.

Sul risultato del campo:

«Non è importante sapere cos’è successo in campo, purtroppo usciamo da un’annata senza un trofeo. È tutta rabbia che va tenuta, per l’anno prossimo. C’è amarezza, perché i ragazzi hanno fatto una buona prestazione e bisogna far loro i complimenti, ma dispiace perché non siamo riusciti a prenderci la rivincita con l’Inter».