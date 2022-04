Spalletti: «Mi ha dato fastidio aver perso partite casalinghe in cui potevamo saltare addosso alla classifica»

«C’è sempre la possibilità di andare ad organizzare qualcosa per il futuro, anche se si sono perse delle opportunità. E ci si va a rigiocare le opportunità rimaste».

La prossima partita contro la Roma è di certo molto importante per il Napoli di Spalletti, come ha sottolineato il mister in conferenza stampa, ma lo erano anche quelle passate, alcune delle quali si sarebbero potute vincere. Uno dei rammarichi di cui Spalletti ha parlato con i giornalisti

«C’è qualcosa che mi dà da pensare su questi nove mesi e che forse più di tutte le altre mi ha dato fastidio. Ed è che ci sian capitate queste partite casalinghe dove potevamo saltare addosso alla classifica e invece ci è successo di avere difficoltà. Quella è la cosa che mi ha dato da pensare di più. Però poi quando sembra che sia diventato molto difficile tutto c’è sempre il futuro, che è aperto. C’è sempre la possibilità di andare ad organizzare qualcosa per il futuro, anche se si sono perse delle opportunità. E ci si va a rigiocare le opportunità rimaste».