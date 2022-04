Show in verticale dell’Inter di Inzaghi che azzanna la Roma (3-1) e il campionato

Il primo gol è un’esibizione di calcio verticale. Poi, non c’è più partita. L’Inter va in testa, in attesa del Milan. La Roma non perdeva da gennaio

La svolta del campionato dell’Inter c’è stata in casa dell’odiata Juventus. Quella sera, alla Stadium, è cambiato il verso della stagione nerazzurra che stasera contro la Roma (3-1) hanno infilato la quarta vittoria consecutiva e sono in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan che domani sera giocherà in casa della Lazio. Mercoledì l’Inter recupererà la sua partita a Bologna.

La vittoria dell’Inter è stata netta. C’è stata partita fino alla mezz’ora, ossia fino al primo gol della squadra di Inzaghi. Una lezione di calcio verticale. Sei tocchi, partendo dalla propria porta, e palla in rete. La Roma aveva appena fallito un’ottima occasione di testa con Mancini.

L’Inter, a quel punto, ha azzannato la preda e non l’ha mollata più. Raddoppio di Brozovic e a inizio secondo tempo gol di testa di Lautaro. La Roma è sparita dal campo. Salvo riapparire nel finale col gol di Mkhitaryan. In campionato la squadra di Mourinho non perdeva dal 9 gennaio, da quel 3-4 subito in rimonta all’Olimpico dalla Juventus. Ottima la prova dei nerazzurri, molto bene Calhanoglu il cui appannamento aveva influito quanto l’assenza di Brozovic.

Ottimo l’arbitraggio di Sozza.