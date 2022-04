Le nuove regole della Uefa premiano i ricchi

Il Messaggero la chiama «grande rivoluzione», effettivamente le nuove regole finanziarie decise dalla Uefa cambieranno completamente il mercato del pallone rispetto a come l’abbiamo conosciuto finora.

In sintesi estrema: per il calciomercato e gli stipendi, i club potranno spendere non più del 70% dei ricavi. E naturalmente il nostro povero calcio, non fosse già abbastanza piagato dai propri disastri, rischia di perdere ulteriori ere geologiche.