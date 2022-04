Freddy Rincon non ce l’ha fatta. Addio all’ex giocatore del Napoli

Per le conseguenze del tremendo incidente stradale. Giocò nel 94-95 con Boskov. Il lutto del Calcio Napoli

Freddy Rincon non ce l’ha fatta. Il colombiano è morto in seguito al tremendo incidente stradale che lo ha visto coinvolto. Aveva 55 anni. Giocò a Napoli nella stagione 94-95, con Boskov allenatore, chiusa al settimo posto. L’anno dopo, passò al Real Madrid. Furono le uniche due stagioni europee. Era un attaccante, un giocatore offensivo. A Napoli segnò sette reti, tra cui una doppietta nella partita vinta in rimonta 3-2 sulla Lazio.

La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95. pic.twitter.com/AQcRYMO3WL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 14, 2022