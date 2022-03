Roma, Josè Mourinho regala cinque giorni di vacanza ai giocatori

Stamattina allenamento di scarico, poi, chi non è impegnato con le nazionali, andranno in vacanza. Si riprende lunedì pomeriggio

José Mourinho regala cinque giorni di vacanza alla Roma dopo la vittoria del derby approfittando della pausa Nazionale. Almeno ai giocatori che sarebbero rimasti a Roma, visto che il club ne ha 14 impegnati con le rispettive Nazionali. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“José Mourinho dopo l’allenamento di scarico di questa mattina ha deciso di fare un bel regalo alla squadra: stop agli allenamenti fino a lunedì prossimo, tutti in vacanza vista la sosta delle nazionali e le tante assenze in squadra. I giocatori – che dovranno comunque seguire dei programmi di lavoro personalizzati – quindi potranno rimanere a casa nella capitale oppure farsi un viaggio per rilassarsi e recuperare le energie. Lo stesso Mourinho probabilmente partirà per Londra per stare con la famiglia. Ripresa degli allenamenti fissata a lunedì pomeriggio quando comincerà la preparazione al match di campionato contro la Sampdoria”.