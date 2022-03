Napoli, il report dell’allenamento / Insigne recuperato, ha svolto l’intera seduta in gruppo

Il capitano torna con la squadra. Juan Jesus ha effettuato un lavoro personalizzato in campo. Meret terapie. Malcuit ancora in palestra

Ultimo allenamento per il Napoli prima della partenza per Verona, alle 14:30 la conferenza stampa di Spalletti. La buona notizia è che Insigne ha recuperato. Informa il club stesso col consueto report dell’allenamento. C’era un po’ di apprensione per il capitano dopo il lavoro personalizzato di ieri, che comunque aveva natura precauzionale. Più grave l’infortunio di Meret, che ha svolto solo terapie dopo la frattura di una vertebra lombare. Ancora fuori Malcuit. Lavoro personalizzato per Juan Jesus dopo il risentimento alla coscia, col Verona salvo sorprese non ci sarà.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Jesus ha effettuato personalizzato in campo. Meret terapie.