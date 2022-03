Mertens è rimasto a Napoli a prepararsi per l’Atalanta: il Belgio non ha convocato i big

Il Napoli ha diffuso il report dell’allenamento di oggi, che non contiene riferimenti all’infortunio di Anguissa, anche lui rimasto in Campania

La nazionale belga ha evitato – visto che è già qualificata ai Mondiali, e dovrà giocare solo amichevoli – di convocare i big per le partite della settimana. Per questo motivo, anche Dries Mertens è rimasto a Castel Volturno, a preparare da subito, con chi non è stato chiamato dalla sua nazionale, la partita con l’Atalanta del 3 aprile. Il folletto belga con tutta probabilità sarà titolare, vista la contemporanea assenza di Osimhen, squalificato per la discussa ammonizione di domenica scorsa, e Petagna, infortunatosi la settimana prima a Verona.

Il Napoli ha diffuso il report dell’allenamento di oggi pomeriggio, che non ha fornito notizie rilevanti, se non quella sull’iter riabilitativo cominciato da Giovanni Di Lorenzo dopo la visita di oggi, già conosciuta. Il club continua a non fare riferimenti al presunto infortunio di Anguissa, in virtù del quale il numero novantanove dei partenopei – come ha annunciato la sua nazionale – non ha lasciato Napoli per unirsi alla compagine camerunese.