Venezia, sette tesserati si sono negativizzati. Nel gruppo squadra un solo caso di positività

Il Venezia FC comunica che sette tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque all’interno del gruppo squadra persiste un solo caso di positività. Il Venezia si troverà a scendere di nuovo in campo il 6 Febbraio contro il Napoli, in un match valido per la Giornata 24 del campionato di Serie A 2021/2022.