Spezia-Roma, lo Spezia in campo con i colori dell’Ucraina

La squadra è scesa in campo con una maglietta speciale con la scritta ”Stop War” contro la guerra in corso in Ucraina e per sostenere Viktor Kovalenko, originario della Crimea.

Non si ferma lo sforzo del mondo dello sport per mandare dei messaggi di pace mentre in Ucraina si continua a combattere. Un’iniziativa speciale è stata quella dello Spezia che si è presentato in campo per il riscaldamento della partita contro la Roma allo stadio Picco, con una maglietta speciale.

“Stop War” scritto nei colori blu e gialli della bandiera dell’Ucraina, un gesto di vicinanza nei confronti del Paese invaso dall’esercito russo e del proprio calciatore Viktor Kovalenko, originario della Crimea.

Il club avrebbe voluto proporre quella casacca durante la line-up di presentazione delle squadre, ma la Lega di Serie A, a differenza di altre leghe europee, non lo consente.