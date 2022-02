Porto-Lazio, Immobile dà forfait per un attacco influenzale

Maurizio Sarri non potrà contare sul suo attaccante. Niente trasferta in Portogallo per il match di Europa League

Contro il Porto, in Europa League, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dovrà fare a meno di Ciro Immobile. L’attaccante è alle prese con un attacco influenzale e non partirà con la squadra. Lo scrive Calciomercato.com. Stamattina Immobile aveva saltato l’allenamento di rifinitura per precauzione, nel tentativo di poterlo avere a disposizione domani, ma alla fine si è deciso di evitargli la trasferta. La Lazio proverà a recuperarlo in campionato, domenica, contro l’Udinese.