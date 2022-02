Messaggero: Sarri “furioso” per il mercato, ieri ha condotto l’allenamento “avvelenato”

Il tecnico aveva chiesto rinforzi precisi e Lotito lo aveva rassicurato, invece sono arrivati due nomi che Sarri nemmeno voleva

Il Messaggero ed il Sarri furioso. Il quotidiano romano descrive così il tecnico della Lazio al termine del mercato invernale di gennaio, chiuso con due acquisti che lui neppure voleva: Kamenovic e Jovane Cabral.

“Non arriva il terzino promesso, sarebbe stato peggio solo essere l’unico club di A a non aver centrato almeno un colpo. Sarri rimane furioso per come è stato condotto questo mercato“.

All’ultimo minuto è fallito anche l’assalto a Miranchuk. Ieri sera il presidente Lotito era a Salerno per essere ascoltato dalla Procura sulla cessione della Salernitana.

“L’impressione è che i pensieri di Lotito siano sempre più lontani dalla Lazio. Eppure aveva giurato che sarebbe sceso in campo già prima della sfuriata di Sarri, sabato a Formello. Ieri pomeriggio il tecnico ha condotto l’allenamento avvelenato per essere rimasto all’oscuro di tutto quasi sino all’ultimo, mentre Tare provava a trovare un qualunque vice-Immobile al posto di Muriqi, almeno per colmare il buco numerico”.

Sarri aveva chiesto altri nomi, altre possibilità.

“Aveva bisogno di innesti veri, senza necessità di adattamento al nostro campionato, per questo tour de force di febbraio e anche per costruire il futuro. Attendeva la società al varco, chissà come si comporterà ora con il rinnovo”.