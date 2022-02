Gli danno del “negro di merda”, Balotelli pubblica sui social nome e cognome di chi lo ha offeso

In una storia Instagram, SuperMario ha postato il profilo dell’odiatore con il commento: «Ringraziate pure come si merita il genio di turno».

Mario Balotelli non ha mai digerito le offese razziste e certo non inizierà a farlo adesso. Sui social gli hanno dato del “negro di merda”. SuperMario, fresco della chiamata in Nazionale per lo stage di gennaio, con Roberto Mancini, non ha esitato un istante. L’attaccante ha pubblicato lo screenshot del profilo dell’odiatore social in una delle sue storie su Instagram, rendendo così ben visibile il nome e cognome di chi lo ha offeso. Ed ha anche incitato i suoi follower a rivolgere i loro ringraziamenti al genio di turno. Questo il suo commento:

«Ringraziate pure come si merita il genio di turno. Buona notte a tutti».