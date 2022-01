Zazzaroni: la Fiorentina venderebbe Vlahovic a gennaio ma lui vuole andare via a zero nel 2023

Andare via a zero, da svincolato, è ormai diventata la tendenza più seguita dai calciatori. Nel Napoli abbiamo l’esempio di Insigne. Nella Fiorentina c’è quello di Vlahovic. La situazione è paradossale: il club lo venderebbe subito, già a gennaio, ma lui preferisce aspettare la scadenza contrattuale e trattare liberamente per il suo futuro.

Non si siede nemmeno. Non solo non ne discute: evita addirittura di ascoltare chi vorrebbe trattenere o, se messo alle strette, vendere il centravanti del momento. L’agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, che ha più volte smentito di essere in società con Danilo Vucic, figlio del presidente della Serbia Aleksandar, non si sposta di un centimetro rispetto alle posizioni dell’estate scorsa.

Lo stallo ha decisamente innervosito la Fiorentina che sarebbe perfino disposta a cedere Vlahovic nelle prossime due settimane: le offerte non mancano – assicura il club – e provengono tutte dall’estero. «Ma quello non si siede». L’Arsenal il più deciso, l’Atletico Madrid meno presente, dal momento che non è in grado di investire cifre importanti prima di giugno. Attenti all’evolversi della situazione sono il Psg, il City e il Tottenham che ad agosto si presentò con intenzioni molto serie.